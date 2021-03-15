Man Adası'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Man Adası'nın Bayrağı Nasıldır?
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Man Adası, İrlanda Denizi'nde, Britanya Adaları'nın coğrafi merkezinde ada. Birleşik Krallık'a dahil olmamakla beraber kraliyete bağlıdır.
Man Adası'nın Başkenti?
“Douglas” şehri Man Adası'nın başkentidir.
Man Adası'nın Para Birimi Nedir?
“İngiliz Sterlini, Manx pound” Man Adası'nın para birimidir.
Man Adası'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Man Adası'nın telefon alan kodu : + 44
Man Adası'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Man Adası
Man Adası'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Douglas
Man Adası'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Isle of Man
Man Adası'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Douglas
Man Adası'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Douglas
Man Adası'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Isle of Man - Manca: Ellan Vannin
Man Adası'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce - Manx dili