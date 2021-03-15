Man Adası'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Man Adası'nın Bayrağı Nasıldır?

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Man Adası, İrlanda Denizi'nde, Britanya Adaları'nın coğrafi merkezinde ada. Birleşik Krallık'a dahil olmamakla beraber kraliyete bağlıdır. Man Adası'nın Başkenti? “Douglas” şehri Man Adası'nın başkentidir. Man Adası'nın Para Birimi Nedir? “İngiliz Sterlini, Manx pound” Man Adası'nın para birimidir. Man Adası'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır? Man Adası'nın telefon alan kodu : + 44 Man Adası'nın Türkçe Ülke Telaffuzu Man Adası Man Adası'nın Türkçe Başkent Telaffuzu Douglas Man Adası'nın İngilizce Ülke Telaffuzu Isle of Man Man Adası'nın İngilizce Başkent Telaffuzu Douglas Man Adası'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu Douglas Man Adası'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi Isle of Man - Manca: Ellan Vannin Man Adası'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler İngilizce - Manx dili Man Adası'nın Bayrağı Nasıldır? Bölge Gündem nedir