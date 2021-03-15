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Man Adası'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Man Adası'nın Bayrağı Nasıldır?

Man Adası'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Man Adası'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Man Adası hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Man Adası'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Man Adası'nın Bayrağı Nasıldır?

Man Adası, İrlanda Denizi'nde, Britanya Adaları'nın coğrafi merkezinde ada. Birleşik Krallık'a dahil olmamakla beraber kraliyete bağlıdır.

Man Adası'nın Başkenti?

“Douglas” şehri Man Adası'nın başkentidir.

Man Adası'nın Para Birimi Nedir?

“İngiliz Sterlini, Manx pound” Man Adası'nın para birimidir.

Man Adası'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Man Adası'nın telefon alan kodu : + 44

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Man Adası'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Man Adası

Man Adası'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Douglas

Man Adası'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Isle of Man

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Man Adası'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Douglas

Man Adası'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Douglas

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Man Adası'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Isle of Man - Manca: Ellan Vannin

Man Adası'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce - Manx dili

Man Adası'nın Bayrağı Nasıldır?

Man Adası'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Man Adası'nın Bayrağı Nasıldır?

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