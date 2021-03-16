Man Adası'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Man Adası'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Man Adası, İrlanda Denizi'nde, Britanya Adaları'nın coğrafi merkezinde ada. Birleşik Krallık'a dahil olmamakla beraber kraliyete bağlıdır.

Man Adası'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Man Adası 84497 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 204. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000011 olduğu görülmektedir.

Man Adası'nın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,2 olarak rakamlara yansımıştır.

Man Adası'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terimolarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Man Adası'nın yüz ölçümü 572 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Man Adası'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 572 km²

Man Adası'nın Haritadaki Yeri / Konumu