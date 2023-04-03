Manato Akasu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manato Akasu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manato Akasu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Manato Akasu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Manato Akasu 16 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Manato Akasu Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Manato Akasu'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Manato Akasu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Manato Akasu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Manato Akasu şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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