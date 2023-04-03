Manato Akasu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manato Akasu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Manato Akasu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Manato Akasu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.