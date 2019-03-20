ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde telefon bayisinde yaşanan hırsızlık anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Manavgat'ta telefon bayisi sahibi Şenol Ay, dün tezgahta bulunan telefonlardan birinin eksik olduğunu fark etti. İş yerindeki güvenlik kameralarının görüntülerini izleyen Şenol Ay, içeri müşteri gibi gelen kişinin çalışana sorular sorduğunu, iş yeri çalışanının başka bir müşteri için arka tarafa gitmesinden faydalanarak, tezgahtan cep telefonunu aldığını gördü. Olayın ardından Şenol Ay polis merkezine giderek hırsızlık şüphelisinden şikayetçi oldu.

Şüphelinin piyasa değeri yaklaşık 3 bin 500 lira olan son model telefonlardan birini aldığını söyleyen Şenol Ay, "Pazartesi saat 12.00 sıralarında, 50-55 yaşlarında, 1.80 boylarında takım elbiseli bir şahıs iş yerimize gelerek, kızına yüksek modelli bir telefon almak istediğini belirterek, telefon modellerine bakıyor, çalışanımızın başka bir müşteriyle ilgilendiği zaman diliminde birkaç saniye içinde tezgahın arkasına geçerek, yaklaşık 3 bin 500 lira dolayında fiyatı olan bir cep telefonunu, görüntülerde görüldüğü gibi tezgahtan alarak arka cebine koyarak iş yerimizden ayrılmış. Kendisinden davacıyız, adli süreci başlattık, görüntüleri emniyete verdik" dedi.

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