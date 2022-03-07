Manchester City 0-0 Sporting Lizbon | Maç sonucu, özeti UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City ile Sporting Lizbon 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla ilk maçı deplasmanda 5-0 kazanan City çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu.

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Geçtiğimiz yılın Şampiyonlar Ligi finalisti Manchester City, deplasmanda 5-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk etti. Etihad Stadyumu'nda Türkiye saati ile 23.00'da başlayan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla birlikte City, çeyrek finale yükselen taraf olurken Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan mücadelede 90 dakika forma giydi. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri