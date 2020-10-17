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Manchester City 1-0 Arsenal | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier League'in 5. haftası, dev bir maça sahne oldu. Manchester City ile Arsenal, Etihad'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi Manchester City, Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.

Manchester City 1-0 Arsenal | MAÇ SONUCU

Liglere verilen milli maç arasının ardından futbol heyecanı geri dönüyor. Kaldığı yerden devam edecek olan İngiltere Premier Lig'de bu hafta oldukça önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Bu maçlardan en önemlisi olarak görülen Manchester City - Arsenal maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde mevcut. Geçtiğimiz sezon Liverpool'un ardından ligi ikinci sırada bitiren Man. City, 2020-2021 futbol sezonuna iyi başlayamadı. Premier Lig'de şu ana kadar 3 maça çıkan maviler, yalnızca 4 puan toplayabildi. Arsenal ise tam aksine 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 9 puana sahip. Peki, Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Detaylar haberimizde...

MAN.CITY - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

İki futbol devini karşı karşıya getiren Premier Lig'in 5. hafta mücadelesi, bu akşam saat 19.30'da Etihad Stadı'nda oynanacak. Zorlu mücadelede hakem, Chris Kavanagh düdük çalacak. Manchester City'nin ev sahipliği yaptığı mücadelede ekipler kazanmak için sahaya çıkıyor. 

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ?

Premier Lig'in Türkiye yayıncısı S Sport, Manchester City - Arsenal maçını da saat 19.30'da naklen yayınlayacak. S Sport kanalını izlemek için D-Smart aboneliği sağlamanız gerekmektedir.

Karşılaşmayı canlı izlemek için tıklayınız.

İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Ake, Cancelo, Rodri, Foden, Bernardo, Mahrez, Sterling, Agüero.

Arsenal: Leno, Bellerin, Holding, Gabriel, Tierney, Saka, Xhaka, Ceballos, Willian, Aubameyang, Pepe.

Onur Çelik
Spor Editörü


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