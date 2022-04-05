Manchester City 1 - 0 Athletico Madrid | Maç sonucu, özeti

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşandı. Bu kapsamda kupanın geçen yılki finalisti olan İngiliz ekibi Manchester City ile Athletico Madrid ilk maçta karşı karşıya geldi.

5 Nisan 2022 Salı günü Etihad Stadyumu'nda TSİ ile 22.00'da başlayan mücadeleyi Rumen hakem István Kovács yönetiyor. Kovács'ın yardımcılıklarını ise Vasile Florin Marinescu Ovidiu Artene yaptı.

Manchester City baştan sonra üstünlük kurduğu maçta, Athletico Madrid'i Belçikalı Kevin De Bruyne'nin 70.dakikada attığı golle 1-0 yendi.

Bu eşleşmenin galibi 13 Nisan'daki rövanş maçlarının ardından belli olacak.