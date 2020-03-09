Manchester United 10 yıl sonra bir rekora imza attı! İşte tarihi galibiyet
Pep Guardiola'nın "O takımı çalıştıracağıma Maldivler’e giderim!" dediği Manchester United, 10 yıl sonra bir rekora imza atarak, teknik adamın takımı Manchester City'yi mağlup etti. Böylece United 45 puana yükseldi.
Manchester United, 10 yıl sonra bir ilki gerçekleştirerek ezeli rakibi Manchester City'i 2-0 skorla mağlup etti. İşte Manchester derbisindeki detaylar...
İngiltere Premier Lig’in 29’uncu haftasında oynanan derbi karşılaşmasında Manchester United, kendi sahasında Manchester City’i 2-0 mağlup etti. Manchester United’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kulübün efsanesi Sir Alex Ferguson’un ardından bir ilke imza attı. Solskjaer, hem iç sahada, hem de deplasmanda Manchester City’i mağlup ederek, bu başarıyı tam 10 sezon sonra tekrarlamış oldu.
EN SON 2010 YILINDA MAĞLUP ETMİŞLERDİ
Kırmızılar, son olarak 2009-2010 sezonunda Sir Alex Ferguson yönetiminde ezeli rakibini 2 maçta da mağlup etmeyi başarmıştı.
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Old Trafford’da oynanan müsabakada gol perdesini Anthony Martial açtı. Manchester United, Martial’in 30’uncu dakikada attığı golle müsabakada 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısına etkili başlayan Manchester City, yakaladığı birçok gol fırsatından faydalanamazken, maçta son sözü McTominay söyledi. Scott McTominay, 90+6’ncı dakikada attığı golle maçın skorunu tayin etti.
Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 45’e yükselterek haftayı 5’inci sırada kapatırken, Manchester City ise 57 puanla ikinci sırada yer aldı.
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