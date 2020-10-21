Manchester City 3-1 Porto | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City sahasında Porto'yu konuk etti. İngiliz ekibi 1-0 geriye düştüğü maçı İlkay Gündoğan'ın attığı frikik golüyle çevirmeyi başardı. Daha sonra Ferran Torres ile de bir gol bulan City, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin iddialı takımlarından Manchester City, C Grubu'ndaki ilk maçında Porto'yu konuk etti. İngiliz devi, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak gruba üç puanla başladı.
Portekiz temsilcisi 14'te Luis Diaz'ın golüyle güçlü rakibi karşısında 1-0 öne geçerken, City bu gole 20'de Agüero'nun penaltısıyla yanıt verdi ve taraflar soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle girdi.
İkinci yarıda baskısını artıran Guardiola'nın ekibi, 65. dakikada Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan'ın golüyle 2-1 öne geçti.
73'te sahne alan Ferran Torres ise Manchester City'yi rahatlatan golü kaydetti: 3-1.