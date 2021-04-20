Manchester City "Avrupa Süper Ligi" projesinden ayrılma sürecini başlattığını resmen açıkladı

Son dakika haberi...Manchester City'den yapılan açıklamada "Avrupa Süper Ligi" projesinden ayrılma sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

CHELSEA'DE FUTBOLCULAR BÜYÜK HUZURSULUK YAŞADI

Chelsea'de kulüp başkanı Bruce Buck, Brighton maçından bir gün önce teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelerek Avrupa Süper Ligi'yle ilgili son durumu görüşmüştü. Futbolcular ve teknik ekibin alınan bu karardan memnun olmadığı ve futbolcuların milli takımlarına alınmama konusunda büyük huzursuzluk yaşadıkları kaydedildi.

Chelsea taraftarı da Brigton maçı öncesi Stamford Bridge'e giden takım otobüsünün önünü keserek kulübü protesto etti. Taraftarlar, kulübün organizasyondan ayrılma kararında büyük katkılarının olduğunu söyleyerek "Futbolu kurtardık" tezahüratları yaptılar.

ORGANİZASYONDAN AYRILABİLECEKLERİNİN SİNYALİNİ VERDİLER

Barcelona'da ise kulübün çiçeği burnunda başkanı Joan Laporta yaptığı açıklamada, "Barcelona, genel kurul üyelerinin onayı olmadan Avrupa Süper Ligi'ne girmeyecek. Kulüp onların, karar onların." diyerek organizasyondan ayrılabileceklerinin güçlü bir sinyalini vermiş oldu.

Atletico Madrid'de de hem taraftarların hem de kulüp üyelerinin tepkisi nedeniyle geri adım atacağı belirtildi.

BU GECE TOPLANMA KARARI ALDILAR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Avrupa Süper Ligi'ni kuran 12 kulübün yetkilileri, ayrılık kararlarını görüşmek ve organizasyonu tamamen feshetmek için bu gece toplanma kararı aldı.