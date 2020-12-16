Manchester City, Lionel Messi'nin transferi için hazır!

Dünyaca ünlü Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin efsanesi olduğu Barcelona'dan ayrılma durumu gün geçtikçe güçleniyor. Uzun süredir Barcelona'da ayrılacağı konuşulan Messi'nin transferindeki en zorlu süreç ise milyonları aşan ücreti. Bu paraları ödeyebilecek kulüplerin sayısı oldukça az görünüyor. Dış basında çıkan haberlere göre, PSG ve Manchester City, Lionel Messi'nin ücretini ödemeye en yakın kulüpler.

Son olarak İngiliz Daily Star'da yer alan haberde, Manchester City'nin önümüzdeki yaz transfer döneminde Lionel Messi transferini bitirebileceği yazıldı.

Sözleşmesinin son yılına giren Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak isterken oyuncuyu Pep Guardiola ile yeniden buluşturmayı amaçlayan Manchester City transferin gerçekleşmesini umuyor.

BARCELONA, İNDİRİM İSTİYOR

Futbol kariyeri boyunca Barcelona kulübünde büyük başarılara imza atan ve kulübün efsanesi olan Lionel Messi, son dönemde birçok konuda Barcelona ile anlaşmazlık yaşadı. Borç batağında olduğu bilinen Katalan devi, Lionel Messi'nin bu süreçte indirime gitmesini bekliyor. Kulüp yönetiminin ve teknik ekibin de değişmesiyle birlikte Lionel Messi'nin, kariyerine farklı bir takımda devam etmek isteyebileceği konuşulanlar arasında.

Barcelona'nın indirim isteğine karşılık Manchester City'nin, Messi'nin mevcut ücretini ödemeye hazır olması, transferde elini güçlendiriyor.

Lionel Messi bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 8 gol atıp 2 asist yaparken son yılların en kötü sezonunu geçiren Barcelona, La Liga'da topladığı 17 puanla sekizinci sırada bulunuyor.