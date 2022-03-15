Manchester United 0–1 Atletico Madrid | Maç sonucu, özeti
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester United ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada konuk ekip ilk yarıda bulduğu golle galibiyete uzanan taraf oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda rövanş karşılaşması oynandı.
İngiltere'nin Manchester United takımı, 1-1 biten ilk maçın rövanşında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırladı.
Atletico Madrid, Lodi'nin 41. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazanarak tur biletini aldı.
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