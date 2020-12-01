Manchester United 1-3 Paris Saint Germain (PSG) maç özeti izle
Paris Saint Germain, deplasmanda İngiliz devi Manchester United'ı 3-1 devirdi. Bu skor, Başakşehir'in de gruptan çıkamayacak olmasını garantiledi.
Şampiyonlar Ligi H grubu 5. hafta maçında Paris Saint Germain deplasmanda güçlü rakibi Manchester United'ı 3-1 yendi.
Konuk ekibin gollerini 6 ve 90+2'de Neymar ile 72'de Marquinhos attı. Ev sahibi takımın tek sayısı 32'de Rashford'dan geldi. İngiliz ekibinde 70'te Fred ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Grupta son maçlar öncesinde büyük çekişme yaşanıyor. Manchester United, PSG ve Leipzig'in 9'ar puanı bulunuyor. Başakşehir ise 3 puanla Avrupa'dan elendi.
İLK 11'LER:
MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles, Fred, McTominay, Martial, Fernandes, Rashford, Cavani
PSG: Keylor Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Paredes, Danilo Pereira, Verratti, Mbappe, Kean, Neymar