Manchester United 4-1 Newcastle United | MAÇ SONUCU

juventus'dan ayrılarak yıllar sonra yeniden İngiltere Ligi ve Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo'nun ilk maçı merakla bekleniyordu. Bugün oynanan Manchester United - Newcastle United maçında yıldız futbolcu da sahadaydı. Adeta eski oyuncusunun elişini kutlayan Manchester United, rakibini 4-1 mağlup etti. Ronaldo ise attığı iki golle takımına yeniden merhaba dedi ve göz doldurdu.

Portekizli yıldız , 45+2 ve 62. dakikalarda attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu. Mancester United'ın diğer golleri ise 80. dakikada Bruno Fernandes ve 90+2'de Jesse Lingard'dan geldi.

Newcastle United'ın tek sayısı ise 56. dakikada Javier Manquillo'dan geldi.