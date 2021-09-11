Manchester United 4-1 Newcastle United | MAÇ SONUCU
İngiltere Liginin 4.haftasında Cristiano Ronaldo'nun yeniden formasını giydiği Manchester United, Newcastle United'ı konuk etti. Cristiano Ronaldo, eski takımına rüya gibi bir dönüş yaptı.
juventus'dan ayrılarak yıllar sonra yeniden İngiltere Ligi ve Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo'nun ilk maçı merakla bekleniyordu. Bugün oynanan Manchester United - Newcastle United maçında yıldız futbolcu da sahadaydı. Adeta eski oyuncusunun elişini kutlayan Manchester United, rakibini 4-1 mağlup etti. Ronaldo ise attığı iki golle takımına yeniden merhaba dedi ve göz doldurdu.
Portekizli yıldız , 45+2 ve 62. dakikalarda attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu. Mancester United'ın diğer golleri ise 80. dakikada Bruno Fernandes ve 90+2'de Jesse Lingard'dan geldi.
Newcastle United'ın tek sayısı ise 56. dakikada Javier Manquillo'dan geldi.
Cristiano Ronaldo'nun dönüşü muhteşem oldu! Manchester United, rakibi Newcastle United'ı; Cristiano Ronaldo (2), Bruno Fernandes ve Jesse Lingard'ın golleriyle 4-1 mağlup etmeyi başardı. @iddaa #MUNNEW #PremierLeague pic.twitter.com/YQkWjphdSj— S Sport (@ssporttr) September 11, 2021