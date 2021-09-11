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Manchester United 4-1 Newcastle United | MAÇ SONUCU

İngiltere Liginin 4.haftasında Cristiano Ronaldo'nun yeniden formasını giydiği Manchester United, Newcastle United'ı konuk etti. Cristiano Ronaldo, eski takımına rüya gibi bir dönüş yaptı.

Manchester United 4-1 Newcastle United | MAÇ SONUCU

juventus'dan ayrılarak yıllar sonra yeniden İngiltere Ligi ve Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo'nun ilk maçı merakla bekleniyordu. Bugün oynanan Manchester United - Newcastle United maçında yıldız futbolcu da sahadaydı. Adeta eski oyuncusunun elişini kutlayan Manchester United, rakibini 4-1 mağlup etti. Ronaldo ise attığı iki golle takımına yeniden merhaba dedi ve göz doldurdu.

Portekizli yıldız , 45+2 ve 62. dakikalarda attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu. Mancester United'ın diğer golleri ise 80. dakikada Bruno Fernandes ve 90+2'de Jesse Lingard'dan geldi.

Newcastle United'ın tek sayısı ise 56. dakikada Javier Manquillo'dan geldi.

 

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