Manchester United, Alex Telles transferini bitirdi!

Galatasaray'a scout transferi olarak dahil olan ve 2016 yılında 6.5 milyon Euro bedelle Porto'ya satılan Alex Telles, Manchester United ile sözleşme imzalayacak. Her yıl transfer döneminde farklı bir kulübe katılacağı söylentileri çıkan Telles'in, transferi sonunda gerçekleşiyor. Portekiz ekibi Porto, İngiliz devi Manchester United’la 20 milyon Euro bonservis üzerinden anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Brezilyalı sol bekin satışının gerçekleşmesinin ardından sözleşmesindeki madde gereği sarı-kırmızılılar, satışın kar payından yüzde 10 alacak. Yıldız oyuncu şu anda sağlık kontrolleri için İngiltere'de bulunuyor.

Yani Galatasaray'ın kasasına, Telles’ten 1 milyon 350 bin Euro (12.2 milyon TL) girecek.

Brezilyalı Telles, kariyerinde 316 maça çıktı. 316 maçta, 29 gol ve 66 asist yaptı.