Mandaca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mandaca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mandaca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mandaca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mandaca 2 Ekim 2001 tarihinde João Pessoa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luiz Gustavo da Silva Machado Duarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mandaca Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mandaca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mandaca'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Ağu 2024 tarihinde bitmektedir.

Mandaca Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mandaca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mandaca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mandaca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Corinthians U20

24 Mart 2021 yılında Paraibano-PB

25 Mart 2021 yılında Corinthians U20

1 Ocak 2022 yılında Corinthians B

4 Nisan 2022 yılında Londrina-PR

31 Aralık 2022 yılında Corinthians B

1 Ocak 2023 yılında Juventude

31 Aralık 2023 yılında Corinthians B

Mandaca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mandaca şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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