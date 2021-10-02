Mandapost ne demek, TDK'ya göre Mandapost kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mandapost ne demek? Mandapost TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mandapost kelimesi. Peki mandapost ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mandapost nedir, mandapost kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mandapost kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mandapost kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MANDAPOST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mandapost kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mandapost kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mandapost kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Posta havalesi

