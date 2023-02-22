Mandione Thioub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mandione Thioub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mandione Thioub adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mandione Thioub Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mandione Thioub 14 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mandione Thioub Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Chrysostome yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 11 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Mandione Thioub'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mandione Thioub Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mandione Thioub isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mandione Thioub Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mandione Thioub futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2022 yılında FC MAS Taborsko

Mandione Thioub Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mandione Thioub şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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