Mandıra Filozofu oyuncuları? Nerede çekildi? Konusu ne? Çökertme Köyü nerede?

Mandıra Filozofu filminin oyuncuları kimler? Nerede çekildi? Konusu ne? soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sinemalarda gişe rekorları kıran Mandıra Filozofu televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. 2014 yılında vizyona giren sinema filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicilerim beğenisine sunulacak. İşte Mandıra Filozofu filmi ile ilgili tüm ayrıntılar...

MANDIRA FİLOZOFU OYUNCULARI

Müfit Can Saçıntı - Mustafaali

Rasim Öztekin - Cavit

Ayda Aksel

Gülnihal Demir

Kemal Kuruçay

Hakan Bulut

Ahu Sungur

Begüm Öner

MANDIRA FİLOZOFU NEREDE ÇEKİLDİ?

Mandıra Filozofu filmi sinemada büyük başarı yakalamasının ardından televizyonlarda da sürekli yayınlanmaya başladı. Türkiye seyircisi de hayatı sorgulatan, köy, doğa ve doğal yaşamı hatırlatan Mandıra Filozofu'nu izlemeye doyamadı. Mandıra Filozofu'nun çekimleri ise Milas ilçesinin Çökertme Köyü'nde gerçekleştirildi.

Bu beldemiz doğal yaşamın en güzel aynası olarak Mandıra Filozofu'nun çekimlerine ev sahipliği yaptı.

MANDIRA FİLOZOFU KONUSU

Mustafa Ali'nin içinde yaşadığı dünya düzenine karşı koyduğu tavır, onu Muğla'nın Çökertme köyünün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya kadar götürür. Felsefe bölümü mezunu olan Mustafa Ali burada doğayla iç içe, modern hayatın getirisi olan her şeyden uzak bir yaşam sürer ve zamanının tamamına yakınını kitap okuyarak geçirir. Çalışmaya ise kesinkes karşıdır. Cavit ise kurnaz ve çalışkan bir işadamıdır ve yeni projesi için Çökertme köyüne gelir. Amacı Mustafa Ali'nin sahip olduğu araziyi satın alıp yerine kazanç getirecek bir butik otel yaptırmaktır. Ne var ki İstanbul'dan gelen bu beklenmedik konuğun hayatı Mustafa Ali ile tanıştıktan sonra eskisi gibi olmayacaktır.

Yönetmen: Müfit Can Saçıntı

Türü: Komedi

Yapım yılı: 2014