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  3. Mandzukic'in yüksek maaş isteği Beşiktaş'a geri adım attırdı!

Mandzukic'in yüksek maaş isteği Beşiktaş'a geri adım attırdı!

Beşiktaş'ta ara transferin bir numaralı hedefi Mario Mandzukic, yüksek maaş isteği nedeniyle siyah-beyazlılara geri adım attırdı.

Mandzukic'in yüksek maaş isteği Beşiktaş'a geri adım attırdı!

Süper Lig'de sezonun en iyi çıkış yakalayan ekiplerinden birisi olan Beşiktaş, ligde 17. haftayı 34 puanla lider kapattı. Ara transfer döneminde golcü transferi için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Hırvat golcü Mario Mandzukic ile ilgileniyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da görüşmelerin sürdüğünü belirttiği Mandzukic'in maaş talebi belli oldu.

NTV Spor'un haberine göre, Beşiktaş, Mandzukic'e bu sezon sonuna kadar sözleşme ve 1 milyon euro teklif etti. Hırvat futbolcu, ise 1 buçuk yıllık anlaşma ve toplam 6 milyon euro istiyor.

TRANSFER ZORA GİRDİ

Mario Mandzukic'in maaş talebinin oldukça yüksek olması siyah-beyazlıları transferde geri adım attırdı. Golcü oyuncunun transferi için takımın maaş dengesini bozmak istemeyen yönetim, Mario Mandzukic'i ikna edemezse transferden vazgeçecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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