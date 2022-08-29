Maneskin grubu ödül gecesine damga vurdu! Biri memesini açtı diğeri tanga pantolon giydi!

MTV Müzik Ödülleri'nde sahneye çıkan 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nın birincisi İtalyan rock müzik grubu Maneski damga vurdu.

Emine Özfalcı
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Maneskin grubu ödül gecesine damga vurdu! Biri memesini açtı diğeri tanga pantolon giydi!

Bu yıl büyük bir etkinlikle sahiplerini bulan, New Jersey’deki Prudential Center’da düzenlenen MTV Müzik Ödülleri'nde birçok yıldız sahneye çıkarak hem performans sergiledi hem de ödülleri topladı.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın birincisi İtalyan rock müzik grubu Maneskin de gecede hem ödül hem de sahne aldı. Maneskin’in canlı yayında yaptığı performans sosyal medyayı salladı.

Maneskin grubu ödül gecesine damga vurdu! Biri memesini açtı diğeri tanga pantolon giydi!

Grubun bas gitaristi Victoria De Angelis memesini dışarda bırakmış ancak ucu minik bir detayla sansürlemişti.

Victoria De Angelis’in performans sırasında elbisenin azizliğine uğraması ve meme ucunu belli etmesi üzerine MTV performansa sansür uygulayarak reklamlara gitti. Bu durum Maneskin hayranlarının büyük tepkisini çekti.

Maneskin grubu ödül gecesine damga vurdu! Biri memesini açtı diğeri tanga pantolon giydi!

MTV performansında grubun solisti Damiano David ise yarı çıplaktı. David'in kalçasını ortada bırakan tanga detaylı pantolonu olay oldu.

Maneskin grubu ödül gecesine damga vurdu! Biri memesini açtı diğeri tanga pantolon giydi!

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