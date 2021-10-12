Manganez ne demek, TDK'ya göre Manganez kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Manganez ne demek? Manganez TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi manganez kelimesi. Peki manganez ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre manganez nedir, manganez kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MANGANEZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Manganez kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Manganez kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre manganez kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 25, atom ağırlığı 54,93, yoğunluğu 7,39 olan, 1244 °C'de eriyen, doğada oksit durumunda bulunan, çeliği sertleştirmek için kullanılan, çok sert ve kırılgan bir element, mangan (simgesi Mn)

