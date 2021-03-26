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Manikürcü-Pedikürcü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Manikürcü-Pedikürcü çevre ve sağlık kurallarına uygun olarak manikür, pedikür ve benzeri bakım işlerini gerçekleştiren kişidir. Maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Manikürcü-Pedikürcü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Manikürcü-Pedikürcü görev tanımı nedir, ne iş yapar, olmak için hangi bölümü okumak gerekir? hangi belgeleri gerektirir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İSG mevzuatında yer alan düzenlemelere, çevre ve sağlık kurallarına uygun olarak manikür, pedikür, protez tırnak uygulaması yapma, nasır ve batık alma işlemlerini ve müşteri ilişkilerini inisiyatif alarak yürütme bilgi ve becerilerine sahip kişidir.

Manikürcü-Pedikürcü Maaşı Ne Kadar? 2021 Manikürcü-Pedikürcü Maaşları

Manikürcü-Pedikürcü maaşı ortalama aylık 3.260 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Manikürcü-Pedikürcü İş İlanları İçin Tıklayın

Manikürcü-Pedikürcü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmak bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Manikürcü-Pedikürcü Ne İş Yapar?

Manikürcü-Pedikürcü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:
a)    Müşteri randevularını kontrol etmek,
b)    Çalışılan alanın, araç, gereç ve ekipmanın  temizliğini sağlamak,
c)    Kozmetiklerin muhafazasını sağlamak,
d)    Manikür ve pedikür araç ve ekipmanını sterilize etmek,
e)    Manikür ve pedikür suyunu hazırlamak,
f)    Alkol io-de hazırlamak,
g)    Müşteriden müşterinin el ve ayak sağlığına ilişkin özel durumu vb. konularda bilgi almak,
h)    Tırnak kesmek,
i)    Törpü yapmak,
j)    Dip açmak,
k)    Ölü derileri almak,
l)    Ayak topuğunu taşlamak,
m)    El ve ayak masajı yapmak,
n)    Oje/cila sürmek,
o)    Basit tırnak batığı ve nasır problemlerini gidermek,

      vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.

Manikürcü-Pedikürcü Meslek Ana Grubu:

Hizmet Ve Satış Elemanları meslek ana grubudur.

Meslek Alt Ana Grubu:

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlardır.

Meslek Grubu:

Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar meslek grubudur.

Manikürcü-Pedikürcü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Manikürcü-Pedikürcü mesleğinin meslek kodu 5142.05 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Manikürcü-Pedikürcü maaşlarına ek sizlerde Manikürcü-Pedikürcü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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