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Manipülatör ne demek, TDK'ya göre Manipülatör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Manipülatör kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Manipülatör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Manipülatör nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Manipülatör kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Manipülatör ne demek, TDK'ya göre Manipülatör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Manipülatör ne demek? Manipülatör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi manipülatör kelimesi. Peki manipülatör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre manipülatör nedir, manipülatör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MANİPÜLATÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Manipülatör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Manipülatör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre manipülatör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Manipleyi kullanan kimse
- Maniple
- Yönlendirici

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