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Manisa FK 0-1 Erzurumspor | MAÇ SONUCU

TFF 1.lig’de Manisa FK takımı ile B.B. Erzurumspor takımı karşı karşıya geldi. Bu zorlu karşılaşmada iki takım da gol pozisyonlarına girse de sonuca gitmeyi başaran Erzurumspor sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Manisa FK 0-1 Erzurumspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de üst sıraları hedefleyen iki takım karşı karşıya geldi. Birçok gol pozisyonuna girilen mücadelede BB Erzurumspor, Mustafa Yumlu'yla ilk yarıda bulduğu gol sonucunda üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 9'a yükselterek maç fazlasıyla 4. sıraya çıktı. Manisa FK ise yine maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı.

Manisa Fk- B.B. Erzurumspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Manisa Fk-B.B. Erzurumspor maçı 11.09.2021 tarihinde saat 20:00 itibari ile başlayacak ve TRTSPOR tarafından canlı olarak yayınlanacaktır.

Manisa Fk- B.B. Erzurumspor Maçı TRT SPOR Canlı Yayın İzle

Manisa Fk– B.B. Erzurumspor maçını aşağıda yer alan link üzerinden canlı yayın ile takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Yayın

Manisa Fk - B.B. Erzurumspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Manisa Fk – B.B. Erzurumspor maçının canlı skor takibini ve maç anlatımını aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Manisa Fk - B.B. Erzurumspor Puan Durumu

Ev sahibi Manisa Fk takımı oynadığı 3 karşılaşma sonrasında sahadan 3 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 9 puan topladı ve TFF 1.Lig'de 3. sırada kendisine yer buldu Rakip B.B. Erzurumspor takımı oynadığı 3 karşılaşma sonrasında sahadan 2 galibiyet 0 beraberlik 1 mağlubiyet ile ayrılırken 6 puan topladı ve TFF 1.Lig'de 6. sırada kendisine yer buldu.

Manisa FK 0-1 Erzurumspor | MAÇ SONUCU

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