Manisa Kırkağaç'ta feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölenler ve yaralananların olduğu bildirildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Manisa Kırkağaç'ta feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

Alınan bilgilere göre kaza Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Saat 07.30 sıralarında A.H. (47) hakimiyetindeki Balıkesir plakalı araç, Ö.K. (47) yönetimindeki Manisa plakalı araçla çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manisa Kırkağaç'ta feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede F.B. (79) ve R.A (64) isimli kadınların hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan A.H. (47) Ş.Y. (30), Ö.K. (47) ve araçta yolcu olarak bulunan F.Y. (48) ve F.G. (48) isimli şahıslar yaralandı.

Manisa Kırkağaç'ta feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

YARALILAR TEDAVİ ALTIN ALINDI

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akhisar'daki Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden F.B. (79) ve R.A (64) cenazeleri ise ekipler tarafından morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Manisa Balıkesir Karayolunda bir süre aksayan trafik ekipler tarafından kontrollü bir şekilde sağlandı.

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