Kocaeli'de Türk Telekom'a ait bakır kabloları çalan 3 zanlı tutuklandıRoberto Carlos'un babaannesi koronavirüsü yendi!Manisa Salihli'de çalınan traktörler bulundu, iki kişi tutuklandıTamer Tuna: "Podolski, Nuri Şahin ve Orgill'i oyuna sokarak daha fazla pas oyunu oynadık"Hafter milisleri Merc kentinde göstericilere ateş açtı 1 kişi öldüÇiftlik kredisi çekmek için aldığı kaz ve tavukları aç ve susuz bırakarak öldürdüİtalya'da 5,6 milyon öğrenci yarın ders başı yapacakKuzey Ren Vestfalya eyaletinde (KRV) bugün seçmenler yerel seçimler için sandığa gitti100 yaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yendiRoma’nın genç yıldızı Nicolo Zaniolo Innsbruck kentinde dizinden operasyon geçirdi
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Manisa Salihli'de çalınan traktörler bulundu, iki kişi tutuklandı

Manisa Salihli'de çalınan traktörler bulundu, iki kişi tutuklandı

Salihli ilçesine bağlı Durasıllı ve Eldelek Mahallesi'nden, iki traktör ve tarım aleti çalınması üzerine, jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında, iki şüphelinin traktör satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

Manisa Salihli'de çalınan traktörler bulundu, iki kişi tutuklandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, iki mahalleden çalınan iki traktör bir çiftlikte bulundu. Olayla ilgli gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Salihli ilçesine bağlı Durasıllı ve Eldelek Mahallesi'nden, iki traktör ve tarım aleti çalınması üzerine, jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında, iki şüphelinin traktör satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

Manisa Salihli'de çalınan traktörler bulundu, iki kişi tutuklandı

Harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin en son görüştüğü traktör tamircisi A.G.'yi gözaltına aldı. A.G. ifadesinde, traktörlerin Çapaklı Mahallesi'ndeki Yalçın D.'ye ait çiftlikte olduğunu bildirdi. Bunun üzerine, çiftliğe giden ekipler traktörleri ve tarım aletini üzerine branda örtülmüş halde buldu. Öte yandan, traktörleri satmaya çalışan Ahmet G. ve Fevzi A. da gözaltına alındı. Jandarma karakolunda ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Manisa Salihli'de çalınan traktörler bulundu, iki kişi tutuklandı

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Fevzi A. ve Ahmet G. tutuklanırken, traktör tamircisi A.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Çalınan traktörler ve tarım aleti de sahiplerine geri teslim edildi.

Manisa Salihli'de çalınan traktörler bulundu, iki kişi tutuklandı

Manisa Salihli'de çalınan traktörler bulundu, iki kişi tutuklandı

Manisa Salihli'de çalınan traktörler bulundu, iki kişi tutuklandı



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT