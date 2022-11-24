Manisa Valisi Karadeniz, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Salihli ilçesinde muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek hem ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi hem de istek ve şikayetleri yerinde dinledi.

Bir dizi ziyaret çerçevesinde Salihli ilçesine giden Vali Yaşar Karadeniz, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantının açılışında yaptığı konuşmada, muhtarlar ve vatandaşlar ile buluşma toplantılarının önemine dikkat çeken ve toplantıların kamu adına hizmetlerin yerine getirilirken, gelen bilgilerle sahada karşılaşılan durumu karşılaştırma imkânını sağladığını ifade eden Vali Karadeniz "Bu toplantılar bize sahadaki durumu birebir karşılaştırma imkanı veriyor. Orada ne eksik kalmış, tamamlamak için ne yapmamız gerekiyor, bu konularda bilgi sahibi olmamıza ve vereceğimiz kararların daha isabetli olmasına yardımcı oluyor. İkinci önemli faydası da bize gelen talepler çerçevesinde gündem ve öncelikler belirliyoruz ama bu öncelikler sizlerin öncelikleriniz ile ne kadar örtüşüyor, sizin önceliğiniz nedir bunu sizlerin ağzından birebir alma imkânımız oluyor. Dolayısıyla aslında bizim hangi işleri önce yapacağımızı kararlaştırma anlamında bize çok büyük katkı sağlıyor" diye konuştu.

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Salihli'nin her alanda büyüyen aynı zamanda da kendini geliştiren bir ilçe olduğunu da vurgulayan Vali Karadeniz, ilçede yapılan çalışmalara katkı sağlayan ve ilçeye değer katılmasına destek olan herkese teşekkür etti.

VALİ YAŞAR KARADENİZ VATANDAŞLARI DİNLEDİ

Daha sonra Vali Karadeniz, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Toplantı, kurum müdürlerinin muhtar ve vatandaşların soru ve taleplerini cevaplandırması ile sona erdi.

Vali Yaşar Karadeniz'in başkanlık yaptığı toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Belediye Başkanı Zeki Kayda ve kurum müdürleri eşlik etti.

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VALİ KARADENİZ OKUL VE HUZUREVİ ZİYARETİNDE BULUNDU

Vali Yaşar Karadeniz, Salihli İlçesinde Misak-ı Milli Ortaokulu ile Salihli Huzurevine de ziyarette bulundu. İlk olarak Misak-ı Milli Okulunda incelemelerde bulunan Vali Karadeniz, sınıfları gezerek öğrencilerle dersleri, okulda yaptıkları bilişim çalışmaları ve sosyal aktiviteleri üzerine sohbet etti. Daha sonra okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Vali Karadeniz, okulla ilgili bilgi aldı, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Vali Karadeniz, Misak-ı Milli Okulu sonrasında Salihli Huzurevini ziyaret etti. Huzurevinde kalan büyüklerimizle sohbet eden Vali Karadeniz, yetkililerden huzurevi hakkında bilgi aldı.