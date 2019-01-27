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Manisa ve İzmir'de deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre İzmir ve Manisa'da deprem meydana geldi.

Manisa ve İzmir'de deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 06.15’de yerin 11.4 km derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Manisa'da ve çevre illerde hissedildi.

İzmir’in Menemen ilçesinde saat 06.16’da yerin 4.7 km derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevresinde hissedildi.


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