Manisa'da 2 mahalle karantina altına alındı

Manisa'nın Demirci ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında Kullalar ve Durhasan mahalleleri karantina altına alındı.

Demirci Kaymakamlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Kulalar Mahallesinde koronavirüs test sonucu pozitif çıkan 14 vaka ile 42 temaslı ve Durhasan Mahallesinde 9 pozitif vaka ile 32 temaslı belirlenmesi üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun acilen Kaymakam Adem Kaya başkanlığında toplandığı ifade edildi.

Toplantıda yapılan değerlendirme sonucunda koronavirüse yakalanan vakaların tespiti üzerine vatandaşların salgından korunması ve koronvirüsün yayılımını engellemek için iki Kullalar ve Durhasan mahallelerinde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR 14 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI

Açıklamada, Kullalar ve Durhasan mahallelerinde sokağa giriş ve çıkışların kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında 14 gün süreyle yasaklanmasına ve durumun karantina süresinin ardından tekrar değerlendirilmesine karar verdiği ifade edildi.

Kararın duyurulmasıyla mahalleye giriş ve çıkışlar durduruldu.

İlçe Jandarma ekiplerince mahalle girişinde kontrol noktası oluşturulurdu.