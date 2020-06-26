İstanbul26 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Manisa'da artçı sarsıntılar sürüyor!

Manisa'da artçı sarsıntılar sürüyor!

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3.6'lık bir deprem meydana geldi. Avrupa Sismoloji Merkezi ise depremin şiddetini 3.8 olarak bildirdi. Deprem Türkiye saati ile 17.11'de yerin 7.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Manisa'da artçı sarsıntılar sürüyor!

Manisa Saruhanlı'da 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Manisa, Saruhanlı'da meydana gelen deprem Türkiye saati ile 17.11'de yerin 7.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Avrupa Sismoloji Merkezi ise meydana gelen depremin şiddetini 3.8 olarak açıkladı.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT