Manisa'da artçı sarsıntılar sürüyor!
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3.6'lık bir deprem meydana geldi. Avrupa Sismoloji Merkezi ise depremin şiddetini 3.8 olarak bildirdi. Deprem Türkiye saati ile 17.11'de yerin 7.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Manisa Saruhanlı'da 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Manisa, Saruhanlı'da meydana gelen deprem Türkiye saati ile 17.11'de yerin 7.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Avrupa Sismoloji Merkezi ise meydana gelen depremin şiddetini 3.8 olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 26, 2020
KEMIKLIDERE-SARUHANLI (MANISA) https://t.co/Hy1g20OFix
26.06.2020, 17:11:17 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 7.7 km#Kandilli
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