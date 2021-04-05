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Manisa’da atlara eziyete son! At arabaları trafikten men edildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde vatandaşlar at arabalarından şikayetçi! Gerçekleştirilen denetimlerde 5 at arabası trafikten men edilirken sahipleri hakkında idari işlem yapıldı.

Manisa’da atlara eziyete son! At arabaları trafikten men edildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde artan şikayetler üzerine yapılan denetimlerde 5 at arabası trafikten men edilirken sahipleri hakkında idari işlem yapıldı.

VATANDAŞLARIN ŞİKAYETİ İLE HAREKETE GEÇİLDİ

Salihli'de vatandaşların hurda toplayan at arabalı şahıslarla ilgili artan şikayetleri üzerine ilçe genelinde geniş kapsamlı denetim yapıldı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Salihli Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte yapılan denetimlerde Manisa UKOME, İl Hıfzıssıhha kararları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 29314 sayılı yönetmeliğine aykırı davrandıkları tespit edilen 5 at arabası trafikten men edilirken sahipleri hakkında idari işlem yapıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Manisa’da atlara eziyete son! At arabaları trafikten men edildi

Manisa’da atlara eziyete son! At arabaları trafikten men edildi

Manisa’da atlara eziyete son! At arabaları trafikten men edildi

Manisa’da atlara eziyete son! At arabaları trafikten men edildi

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