Tunceli'de eylem ve etkinliklere koronavirüs engeli!Fenerbahçe'nin genç kalecisi ayrılığı duyurdu!Manisa'da bayramlaşma törenlerine yasak geldi!Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır?Halı sahalar açılıyor!Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı ile ilgili mesaj yayınladı!Büyükçekmece'de kan donduran kadın cinayeti!Bakan Selçuk açıkladı: Emekliye 11 milyar lira ikramiye ödedikKurban Bayramı'nı kana bulayacaklardı!Kurban kesildikten sonra kılınan namaz nasıl kılınır?
İstanbul31 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Manisa'da bayramlaşma törenlerine yasak geldi!

Manisa'da bayramlaşma törenlerine yasak geldi!

Kurban Bayramı için il bazında koronavirüs önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Valiliği Kurban Bayramında Kovid-19 ile ilgili alınacak tedbirler görüşürken, toplantıda bayramlaşma törenlerinin yasaklanmasına karar verdi.

Manisa'da bayramlaşma törenlerine yasak geldi!

Kurban Bayramında Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınacak önlemlere ilişkin Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında, Valilik Brifing Salonunda toplantı düzenlendi. Vali Yardımcısı Mesut Eser ve ilgili müdürlerin katıldığı toplantıda, Kurban Bayramında Kovid-19 kapsamında alınacak önlemler görüşülürken toplantıda bayramlaşma törenlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Manisa'da bayramlaşma törenlerine yasak geldi!

BAYRAM TEBRİKLERİNİZİ TELEFONDAN YAPIN

Manisa Valisi Karadeniz başkanlığında yapılan toplantıda, yaşanan korona virüs vaka artışları ve artışlara karşı alınacak önlemler görüşülürken, Kurban Bayramı süresince salgının yayılmaması amacıyla alınacak önlemler konuşuldu.

Toplantıda Kurban Bayramını pandemi koşullarına uygun bir şekilde geçirmenin önemini vurgulayan Vali Yaşar Karadeniz, “Covid-19 salgını sebebiyle bu Kurban Bayramında toplu bayramlaşma törenleri ile bayram namazı sonrası camilerde gerçekleştirilen bayramlaşmaları yasakladık. Bununla birlikte vatandaşlarımızdan bayram tebriklerini mümkün olduğunca telefon aracılığıyla yapmalarını, özellikle yaşlılarımızın sağlığını korumak amacıyla bayram ziyaretine gidilmemesi, ziyaretlerin zorunlu olması durumunda ise maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak ziyaretlerin kısa tutulmasını tavsiye ediyoruz. Hem Manisalı hemşirelerimizin hem de tüm ülkemizin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum"  ifadelerini kullandı.

Manisa'da bayramlaşma törenlerine yasak geldi!

Kübra Kaçmaz
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT