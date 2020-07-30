Manisa'da bayramlaşma törenlerine yasak geldi!

Kurban Bayramında Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınacak önlemlere ilişkin Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında, Valilik Brifing Salonunda toplantı düzenlendi. Vali Yardımcısı Mesut Eser ve ilgili müdürlerin katıldığı toplantıda, Kurban Bayramında Kovid-19 kapsamında alınacak önlemler görüşülürken toplantıda bayramlaşma törenlerinin yasaklanmasına karar verildi.

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Manisa Valisi Karadeniz başkanlığında yapılan toplantıda, yaşanan korona virüs vaka artışları ve artışlara karşı alınacak önlemler görüşülürken, Kurban Bayramı süresince salgının yayılmaması amacıyla alınacak önlemler konuşuldu.

Toplantıda Kurban Bayramını pandemi koşullarına uygun bir şekilde geçirmenin önemini vurgulayan Vali Yaşar Karadeniz, “Covid-19 salgını sebebiyle bu Kurban Bayramında toplu bayramlaşma törenleri ile bayram namazı sonrası camilerde gerçekleştirilen bayramlaşmaları yasakladık. Bununla birlikte vatandaşlarımızdan bayram tebriklerini mümkün olduğunca telefon aracılığıyla yapmalarını, özellikle yaşlılarımızın sağlığını korumak amacıyla bayram ziyaretine gidilmemesi, ziyaretlerin zorunlu olması durumunda ise maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak ziyaretlerin kısa tutulmasını tavsiye ediyoruz. Hem Manisalı hemşirelerimizin hem de tüm ülkemizin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.