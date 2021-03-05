Manisa'da dilencinin cebinde binlerce lira bulundu

Manisa'da esnafları dolaşarak para toplayan dilencinin polise ihbar edilmesinin ardından Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri harekete geçti.

Dilenciyi caddede yakalayan ekipler, dilencinin üzerinde yüklü miktarda para buldu.

Cadde üzerinde şahsı yakalayan ekipler, dilencilik yapan kişinin üzerinde yaptığı aramada yüklü miktarda para buldu.

ÜZERİNDE 14 BİN 135 TL BULUNDU

Konuşma ve işitme engellisi dilenci hakkında Denizli'den geldiği ve isminin R.Ç. olduğu belirtildi. R.Ç.'nin üzerinde toplam 14 bin 135 TL bulundu. Tutanakla üzerinden çıkan paralara el konulan R.Ç., Denizli'ye geri gönderildi.

"ÜZERİNDEN ÇIKAN PARALARA EL KONULDU"

Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amiri Erdoğan Akdeniz, ’’Esnaftan gelen şikayet üzerine ekiplerimiz tarafından alınan R.Ç. adlı şahsın üzerinden 14 bin 135 TL para çıktı. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesine göre mülkiyeti kamuya aktarılmak üzere işlem yapılarak, üzerinden çıkan paralara tutanakla el konuldu.’’ dedi.