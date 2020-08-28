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Manisa'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

MAnisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, 64 yaşındaki Ali Evren idaresindeki arqaç uçurumdan aşağı yuvarlandı. 13 kilometre yükseklikten düşen araçta sürücü Evren yaralanırken yolcu koltuğunda bulunan 63 yaşındaki eşi, yaşamını yitirdi.

Manisa'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan eşi yaşamını yitirdi.

Kaza, Salihli'nin Hacıhıdır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Evren (64) idaresindeki 35 UJY 51 plakalı Peugeot Partner marka kamyonet Kiremitli-Hacıhıdır yolu Dağardı mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu yaklaşık 13 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan eşi Şefika Evren (63) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden Şefika Evren ise yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Berna Akkaya
Editör


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