Manisa'da kaza: 2 ölü, 9 yaralı

Manisa, Saruhanlı'da Manisa - Akhisar yolunun Tirkeş kavşağı civarında meydana gelen trafik kazasında, A.Y. idaresindeki transit, üzüm işçilerini taşıyan M.A. kontolündeki traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak şarampole devrilen açık kasa traktörün römorkunda bulunan üzüm işçileri yola savruldu.

İŞÇİLER YOLA SAVRULDU

Sabahın erken saatlerinde üzüm işçilerini açık kasa römorkunda taşıyan 45 UB 3159 plakalı traktörün ana yola çıktığı sırada Akhisar yönünden Saruhanlı istikametine gitmekte olan 45 NN 699 plakalı transitin çarpışmasıyla traktörün açık kasasında bulunan tarım işçileri asfalt yola savruldu. Çarpışmanın etkisiyle minibüs de refüje çıkarak durabildi. Çevredeki vatandaşların kazayı görerek yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık görevlileri, 2 kişinin kaza mahallinde hayatını kaybettiğini belirledi. 11 kişinin yaralandığı kazada, yaralılar çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı kazaya dair incelemelere devam ederken kazanın olduğunu duyan işçilerin yakınları da kaza yerine akın etti.