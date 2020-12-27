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Manisa'da kısıtlamayı ihlal eden şahısların aracında uyuşturucu ele geçirildi

Manisa'nın Soma ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve otomobillerinde uyuşturucu bulunan 7 kişiye adli işlem ve para cezası uygulandı.

Manisa'da kısıtlamayı ihlal eden şahısların aracında uyuşturucu ele geçirildi

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, denetimler sırasında şüphelendikleri iki otomobili durdurdu. Araçlarda yapılan aramada yeşil reçeteye tabi 13 hap, 2 uyuşturucu hap, 5 gram esrar, bir uyuşturucu içme aparatı, bir ruhsatsız tabanca ve 3 mermi ele geçirildi. İki araçta bulunan 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca araçlarda bulunan 5 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı. Diğer iki kişinin sokağa çıkmak için izin belgelerinin bulunduğu kaydedildi.

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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