Manisa'da korkunç olay! Makineye başını sıkıştıran işçi feci şekilde can verdi
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tamir etmek istediği makineyi başına sıkıştıran işçi Şehmuz Aydın olay yerinde hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre olay Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. İşçi Şehmuz Aydın (36), arızalanan enjeksiyon makinesini tamir etmek isterken başını arızalı bölüme sokunca aldığı sert darbeyle yere düştü.
Durumu gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Şehmuz Aydın’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Aydın’nın cenazesi morga kaldırılırken iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.