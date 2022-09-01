Manisa'da korkutan orman yangını! Söndürme işlemleri devam ediyor

Manisa'da korkutan bir orman yangını meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yangını söndürme işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Manisa'da korkutan orman yangını! Söndürme işlemleri devam ediyor

Manisa'nın Kula ilçesinde 13.15 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangına çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve yerden müdahale devam ediyor.

Manisa'da korkutan orman yangını! Söndürme işlemleri devam ediyor

HELİKOPTER VE UÇAK TAKVİYESİ YAPILDI

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Güvercinlik civarında ormanlık alanda yangın ihbarı alan orman işletme ekipleri kısa sürede yangın bölgesine giderek müdahaleye başladı.

Manisa'da korkutan orman yangını! Söndürme işlemleri devam ediyor

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden de helikopter ve uçak takviyesinin yapıldığı yangına müdahale ediyor.

Manisa'da korkutan orman yangını! Söndürme işlemleri devam ediyor

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgede, 12 arazöz, 2 dozer, 4 su tankeri, 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağının müdahalede bulunduğu açıklandı.

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