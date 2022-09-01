Manisa'da korkutan orman yangını! Söndürme işlemleri devam ediyor

Manisa'nın Kula ilçesinde 13.15 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangına çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve yerden müdahale devam ediyor.

HELİKOPTER VE UÇAK TAKVİYESİ YAPILDI

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Güvercinlik civarında ormanlık alanda yangın ihbarı alan orman işletme ekipleri kısa sürede yangın bölgesine giderek müdahaleye başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden de helikopter ve uçak takviyesinin yapıldığı yangına müdahale ediyor.

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgede, 12 arazöz, 2 dozer, 4 su tankeri, 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağının müdahalede bulunduğu açıklandı.