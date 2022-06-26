Manisa'da korkutan yangın! 105 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Kabazlı Mahallesi’nde bulunan Atış Poligonu mevkiinde bulunan ormanlık alanda nedeni henüz belirlenmeyen bir sebepten yangın meydana geldi. Yangına itfaiyeciler havadan ve karadan müdahele sürdürüken yangında rüzgarın da etkisiyle 105 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çalı Dede mevkiinde çıkan yangına 3 helikopter, 2 uçak,3 arazöz, 4 dozer, Salihli Orman Söndürme ekipleri, Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri havadan ve karadan müdahaleye etti. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.



Jandarma yaşanan yangınla iligli soruşturma başlattı.