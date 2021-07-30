Manisa'da tartıştığı çocukluk arkadaşını sırtından vurdu

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen olayda Mustafa Ş. ile çocukluk arkadaşı Doğukan Kahraman arasında sokakta bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SIRTINDAN VURDU

Kavga sırasında Mustafa Ş., belinden çıkardığı tabanca ile arkadaşı Doğukan Kahraman'ı sırtından vurdu. Şüpheli kaçarken, Kahraman, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doğukan Kahraman, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZANLI, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ARANIYOR

Kahraman'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri Mustafa Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.