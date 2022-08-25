Manisa'da terör operasyonu! Terör örgütü 6 kişi tutuklandı

Manisa'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama emri bulunan ve her biri 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişinin çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı açıklandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
Manisa'da terör operasyonu! Terör örgütü 6 kişi tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde 18-19 Ağustos tarihlerinde terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Haklarında PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A., İ.B., H.G., İ.D., K.A. ve K.Y. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Nisa bebekler bitmiyor! 9 aylık bebeği acımadan evin kapısına bıraktılar...
Nisa bebekler bitmiyor! 9 aylık bebeği acımadan evin kapısına bıraktılar...
Çanakkale Boğazı'nda kaza! Tanker ile tekne çarpıştı
Çanakkale Boğazı'nda kaza! Tanker ile tekne çarpıştı
İzmir Bornova'da sağanak yağış hayatı felç etti! Esnaflar CHP'li belediyeye sitem etti! "Belediyecilik sahil kesimlerine yatırım yapmakla olmaz"
İzmir Bornova'da sağanak yağış hayatı felç etti! Esnaflar CHP'li belediyeye sitem etti! "Belediyecilik sahil kesimlerine yatırım yapmakla olmaz"
Trafik kazası geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu! "Ayak ve tarak kemiklerinde kırıklar..."
Trafik kazası geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu! "Ayak ve tarak kemiklerinde kırıklar..."
Nisa bebekler bitmiyor! 9 aylık bebeği acımadan evin kapısına bıraktılar...
Nisa bebekler bitmiyor! 9 aylık bebeği acımadan evin kapısına bıraktılar...
İzmir Bornova'da sağanak yağış hayatı felç etti! Esnaflar CHP'li belediyeye sitem etti! "Belediyecilik sahil kesimlerine yatırım yapmakla olmaz"
İzmir Bornova'da sağanak yağış hayatı felç etti! Esnaflar CHP'li belediyeye sitem etti! "Belediyecilik sahil kesimlerine yatırım yapmakla olmaz"
Trafik kazası geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu! "Ayak ve tarak kemiklerinde kırıklar..."
Trafik kazası geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu! "Ayak ve tarak kemiklerinde kırıklar..."
Gülşen'in paçası tutuştu! Gözaltına alınan Gülşen, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı! "Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan..."
Gülşen'in paçası tutuştu! Gözaltına alınan Gülşen, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı! "Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan..."
Aklınızı kullanın, bu ev kaçmaz! İstanbul'da 2+1 satılık sıfır daire 410 bin liradan satılıyor! Ulaşım araçlarına, hastaneye yürüme mesafesinde!
Aklınızı kullanın, bu ev kaçmaz! İstanbul'da 2+1 satılık sıfır daire 410 bin liradan satılıyor! Ulaşım araçlarına, hastaneye yürüme mesafesinde!
Hem kendisi hem de görüntüsü rahatsız edici! Cilt üzerinde yer etmiş siyah noktalara evde yapılabilecek doğal maskeler!
Hem kendisi hem de görüntüsü rahatsız edici! Cilt üzerinde yer etmiş siyah noktalara evde yapılabilecek doğal maskeler!
'Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyerek duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat mesajı!
'Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyerek duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat mesajı!
Son dakika! ÖNDER İmam Hatipler Derneği Genel Merkez'de Güşen hakkında basın açıklaması!
Son dakika! ÖNDER İmam Hatipler Derneği Genel Merkez'de Güşen hakkında basın açıklaması!