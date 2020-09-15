Manisa'da üretilen Antep fıstığı rekoltesinde düşüş​​​​​​​

Manisa'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle oluşan kuraklık, Yuntdağ Bölgesi'nde hasadına başlanılan Antep fıstığını vurdu. 300 ton rekolte yüzde 50 zarar görerek 150 bin tona kadar düşerken, fiyatlarda 45 TL'den 30 TL'ye kadar düştü.

Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağı bölgesindeki 70 haneli Küçükbelen Mahallesi'nde 56 yıl önce, ziraat mühendislerinin menengiç ağaçlarını aşılamasıyla kentte Antep fıstığı üretimine başlandı. Yunusemre Belediyesi'nin son dönem aşılama projesiyle de ürünün yetiştiriciliği Yuntdağı bölgesinde yayıldı. Rengi ve kalitesiyle de Gaziantep'te yetişen fıstığı aratmayan Manisa'da fıstıklar sıcak havadan olumsuz etkilendi. Kurak geçen mevsimin ardından rekoltesi yarı yarıya düşen Antep fıstığında fiyatların da düşmesi, üreticiyi tedirgin etti.

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'40-45 TL YERİNE 30-35'E SATIYORUZ'

Küçükbelen Mahalle Muhtarı aynı zamanda ürünün yetiştiricisi Mehmet Ali Durmuş, havaların bu sene kurak geçmesi ve yağışın olmayışından dolayı rekoltenin 300 bin tondan 150 tona kadar düştüğünü söyledi. Gaziantep'te fıstıkların bu sene kaliteli olmasından dolayı Manisa'da yetişen Antep fıstığına talep olmadığını dile getiren Durmuş, "Antep fıstığında bu sene kalite düşük olduğundan dolayı verimi de az. Verimi az olduğundan dolayı fiyatlarda düştü. Gaziantep'te fıstıklar bu sene kaliteli olduğundan dolayı burada talep olmadı. Talep olmayınca da geçen sene 40 ila 45 arası satılan fıstığa, bu sene 30 ila 35 TL arasında değişen fiyatlar söyleniyor" dedi.

Fıstık üreticisi Bedri Göksu, en az 50 TL fiyat beklediklerini fakat kalitesinden dolayı fiyatların 30 TL'ye kadar gerilediğini kaydetti. Göksu, "Antep'te fıstık çok olunca, burada fiyatlar düşüyor. Antep'e bağlı gibiyiz. Manisa'da da bir işletme kurulabilir ve değerlendirilebilir. Antep'e bağlı kalırsak ürün fiyatlarımız düşmeye devam eder. Bu sene mayıs ayından bu yana yağmur yağmadığı için kuraklıktan dolayı rekolte düştü" diye konuştu.

Kuraklığın Antep fıstığı üretiminde büyük bir zarara neden olduğunu dile getiren bir başka fıstık üreticisi Adem Mersin ise, "Antep'ten gelen tüccarlara fıstığımızı satıyoruz. Antep'te fıstık bol olduğunda bizim fıstıklar düşük fiyatlara Antep'e gidiyor. Orada ürün olduğundan buraya gelmiyorlar. Gelmeyince de aracı tüccarlar düşük fiyatlara alıyorlar" dedi.