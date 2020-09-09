Manisa'da yangın nedeniyle Tekeli Işıklar Mahallesi tedbir amacıyla tahliye edildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangın mahalline yakın bir mahallede yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekeli Işıklar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle hızla yayılan alevlere müdahale için bölgeye 8 arazöz sevk edildi.

Yangına müdahale sürdürülürken, takviye amacıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın mahalline yakın Tekeli Işıklar Mahallesi'nde yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.