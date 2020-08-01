Manisa'daki hayvan telefleri korkuttu!

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi’nde aniden başlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvan ölümleri, vatandaşları korkuttu. Kısa sürede artan hayvan ölümleri ile ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde alınan örnekler laboratuvara gönderildi. Sonuçların önümüzdeki hafta içinde çıkacağı bilgisi geldi.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı geçimini hayvancılık ve tarımla sağlayan Gökçeören Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde başlayan ve gün geçtikçe sayıları artan büyükbaş ve küçükbaş hayvan ölümleri, mahallede tedirginliğe sebep oldu. Tekiloğlu Küme Evleri’nde 27 Temmuz tarihinde büyükbaş hayvanlarının ölümüyle başlayan olayda bugüne kadar 30’a yakın büyükbaş hayvan ile 100’e yakın küçükbaş hayvan telef oldu. Konu ile ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda hayvan ölümlerinin meydana geldiği ahırlarda inceleme yapıldı. Telef olan hayvanlardan, saman ve yemlerden alınan örnekler, incelenmesi için İzmir’e laboratuvara iletildi. Mahalle sakinlerinin ahırlarında her gün inceleme yapan ekipler, hastalık şüphesi gördüğü hayvanlardan örnek alarak çalışmalarını sürdürüyor. Hayvanlardan, saman ve yemlerden alınan örneklerin bayramdan sonraki ilk mesai gününde sonuçlanacağı aktarıldı.

SEBEBİ BELLİ OLMAYAN BİR HASTALIK

Bundan bir hafta önce başlayan hayvan teleflerinin her geçen gün arttığını ve önüne geçemediklerini aktaran mahalle sakini Gürbüz Yaşar, bugüne kadar 30’a yakın büyükbaş hayvan ile 100’e yakın küçükbaş hayvanın telef olduğunu ifade etti. Mahalleli vatandaşlar olarak büyük bir acı yaşadıklarını ifade eden Yaşar, “Gökçeören Mahallesi Tekiloğlu Küme Evleri’nde ikamet ediyoruz. Baba mesleği olarak yıllardır hayvancılık yapıyoruz. Yaklaşık bir haftadır da nedeni belli olmayan bir hastalıkla uğraşıyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sağ olsun büyük uğraş veriyor ama laboratuvardan hala sonuç gelmemiş, biz de sonuçları bekliyoruz. Her geçen gün hayvanlar telef olmaya devam ediyor, hiçbir şekilde önüne geçemiyoruz. Bir an önce laboratuvardan sonuçların gelmesini bekliyoruz. Yetkililerin de bu konu ile ilgili daha çok ilgilenmesini bekliyoruz. Şuana kadar duyduğumuza göre 25-30 civarında büyükbaş hayvanın, 100’e yakın küçükbaş hayvanın telef olduğunu öğrendik. Mahalleli vatandaşlardan duyduğumuza göre sayılar bu civarda. Bu süreç her gün devam ediyor. Ben ve diğer mahalle sakinleri büyük acı çekiyor. Bir an önce gerekli yardımın yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Hasta olarak yatan hayvanlarından hariç 18 hayvanının da telef olduğunu söyleyen Mahmut Özbınar da: “Yaklaşık bir hafta önce hayvanlarımız rahatsızlandı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine konuyu aktardık. Telef olan hayvanlarımızdan İzmir’e laboratuvara örnek gönderdik. Sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Telef sayımız çok. Benim hayvanlarımdan rahatsız olarak yatanlar hariç 18 hayvanım telef oldu” dedi.