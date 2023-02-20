Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinden sonra tüm Türkiye el birliği ile bölge halkı için seferber oldu. Manisa'nın soma ilçesinde yaşayan bir çift ise düğündeki takılarını depremzedeler için bağışladı.

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Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası tüm Türkiye tek Yürek oldu. Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan bir çift, düğün törenlerinde takılan takıları ve toplanan paraları depremzedelere destek olmak için AFAD'a bağışladı.
Tüm Türkiye'yi etkileyen büyük deprem felaketinin ardından tüm Türkiye depremzedelere yardım için seferberliği başlattı. Manisa'nın Soma ilçesinde de dünya evine giren Ayşe ve Alaattin Deveci çifti de düğünde takılan altınları ve paraları depremzedelere gönderilmek üzere AFAD'a bağışladı.

Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!

"BU ONLARIN DEĞİL HEPİMİZİN ACISI"

Soma Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen düğün töreninde gelin Ayşe Deveci, "Bu sadece onların değil, hepimizin acısı. Onun için bizde böyle bir katkıda bulunmak istedik" derken, Polis Memuru damat Alaattin Deveci ise şunları söyledi:
"10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi nedeniyle bizler ülkemizde böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Bunu yaparken de tek amacımız belki yeni evlenecek olan çiftlerin bizlerin bu davranışlarını takdir ederek çoğaltmasıdır."

Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!

TOPALANAN PARALAR DEPREMZEDELER İÇİN BAĞIŞLANDI

Düğünde davetliler tarafından gelin ve damada takılan 15 bin TL düğünden sonra depremzedeler için kullanılmak üzere AFAD'a bağışlandı.

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