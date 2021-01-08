Manisalı Uzman Doktor Cemal Yıldız'dan acı haber: Koronavirüse yenik düştü!ASVEL Lyon-Anadolu Efes maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS HABER CANLI YAYIN56 saatlik kısıtlama başladı! Peki kısıtlamada neler açık, nereler kapalı?On Numara çekiliş sonuçları 8 Ocak Cuma 2021 (MPİ)Pfizer da mı yalandı? Aşı olan doktor Gregory Michael, iki hafta sonra öldü!Trump'tan yeni çıkış: 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağım!Yılın bomba çifti Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan ilk fotoğraf: Aşkları herkesi kıskandıracak!Havin Özcan kimdir? Twitter Havin kim? | Havin Fırat Çakıroğlu paylaşımıSon Yaz 2. bölüm izle | Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?BioNTech, aşı çalışmalarına ara vermiyor: Koronavirüsten sonraki hedef MS hastalığı
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Manisalı Uzman Doktor Cemal Yıldız'dan acı haber: Koronavirüse yenik düştü!

Manisalı Uzman Doktor Cemal Yıldız'dan acı haber: Koronavirüse yenik düştü!

Manisa'nın Salihli ilçesinde görev yaptığı sırada yeni tip koronavirüse yakalanan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Cemal Yıldız, 15 gün önce alındığı yoğun bakımda hayatını kaybetti. Haberi duyan Yıldız'ın yakınları ve meslektaşlarının yanı sıra tıp dünyası da bir acı kayıpla daha yasa boğuldu.

Manisalı Uzman Doktor Cemal Yıldız'dan acı haber: Koronavirüse yenik düştü!

Manisa’nın Salihli ilçesinde, görevli olduğu hastanede yeni tip koronavirüse yakalanan ve görevli olduğu özel hastanede tedavi altına alınan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Cemal Yıldız hayatını kaybetti.

YOĞUN BAKIMDAN SAĞ ÇIKAMADI

Salihli’de özel bir hastanede görev yapan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Cemal Yıldız (63), yaklaşık 45 gün önce korona virüse yakalandı. Çalıştığı hastanede tedavisine başlanan Dr. Yıldız, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 15 gün önce yoğun bakıma alındı.

Manisalı Uzman Doktor Cemal Yıldız'dan acı haber: Koronavirüse yenik düştü!

Hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen Dr. Yıldız, hayatını kaybetti. 15 yıl Salihli Devlet Hastanesi ve 10 yıldır da Medigüneş Hastanesi’nde görev yapan 2 çocuk babası Dr. Cemal Yıldız’ın ölümü ailesi, meslektaşları, mesai arkadaşları, hastaları ve hasta yakınlarını üzüntüye boğdu.

Dr. Yıldız’ın yarın İzmir’de toprağa verileceği öğrenildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT