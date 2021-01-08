Manisalı Uzman Doktor Cemal Yıldız'dan acı haber: Koronavirüse yenik düştü!
Manisa'nın Salihli ilçesinde görev yaptığı sırada yeni tip koronavirüse yakalanan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Cemal Yıldız, 15 gün önce alındığı yoğun bakımda hayatını kaybetti. Haberi duyan Yıldız'ın yakınları ve meslektaşlarının yanı sıra tıp dünyası da bir acı kayıpla daha yasa boğuldu.
Manisa’nın Salihli ilçesinde, görevli olduğu hastanede yeni tip koronavirüse yakalanan ve görevli olduğu özel hastanede tedavi altına alınan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Cemal Yıldız hayatını kaybetti.
YOĞUN BAKIMDAN SAĞ ÇIKAMADI
Salihli’de özel bir hastanede görev yapan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Cemal Yıldız (63), yaklaşık 45 gün önce korona virüse yakalandı. Çalıştığı hastanede tedavisine başlanan Dr. Yıldız, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 15 gün önce yoğun bakıma alındı.
Hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen Dr. Yıldız, hayatını kaybetti. 15 yıl Salihli Devlet Hastanesi ve 10 yıldır da Medigüneş Hastanesi’nde görev yapan 2 çocuk babası Dr. Cemal Yıldız’ın ölümü ailesi, meslektaşları, mesai arkadaşları, hastaları ve hasta yakınlarını üzüntüye boğdu.
Dr. Yıldız’ın yarın İzmir’de toprağa verileceği öğrenildi.