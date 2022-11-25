Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddette karşı farkındalık etkinliği

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddette karşı farkındalık etkinliği

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliklerinde Orta Park'ta bulunan saat kulesi önünde, Turgutlu Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Turgutlu Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle açılan stantda broşür dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

ŞİDDETİN HİÇBİR TÜRLÜSÜNÜN MAZERETİ OLAMAZ.

Düzenlenen programa katılan Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya burada yaptığı konuşmada kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesi ile çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Kapankaya yaptığı konuşmada, "Dünyanın neresinde olursa olsun şiddetin hiçbir türlüsünün mazereti olamaz. Kadına yönelik şiddet asla kabul edilmez, edilemez. Ülkemizde kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesi ile çalışmalar çok geniş bir yelpazede kamu, sivil ve tüm tarafların iş birliği ve ortak çabalarıyla yürütülmektedir. Bizim ne kültürümüzde ne de inancımızda aile içi ve kadına şiddet yoktur. Ama ne yazık ki bazı olaylarla karşılaşıyoruz. Bu sebeple önceliği eğitime vererek bu tür üzücü olayların önüne geçmemiz, geleceğimiz olan gençlere sevgi, saygı ve hoşgörüyü küçük yaşlardan itibaren aşılamamız gerekmektedir. Aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda toplumumuzu bilinçlendirmeliyiz" dedi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddette karşı farkındalık etkinliği

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