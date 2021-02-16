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  3. Manisaspor - Payasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi gün?

Manisaspor - Payasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi gün?

Misli.com 3. Lig 1.Grup'ta yer alan Manisaspor ile Payasspor 19.hafta maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar da Manisaspor - Payasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi gün? sorularının yanıtlarını merak ediyorlar.

Manisaspor - Payasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi gün?

Misli.com 3. Lig 1.Grup'ta mücadele eden ve ligin son sırasında yer alan Manisaspor ligin 19.haftasında Payasspor'u konuk edecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar da internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MANİSASPOR - PAYASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ GÜN?

Manisaspor ile Payasspor arasında oynanacak olan 19.hafta maçı Manisa 19 Mayıs stadında oynanacak. Saat 12.00'da başlayacak mücadeleyi Erdal Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Soner Akgün ve Miraç Berk Kölemen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Özkan Şeker olacak.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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