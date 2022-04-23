Mankurt ne demek, TDK'ya göre Mankurt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mankurt ne demek? Mankurt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mankurt kelimesi. Peki mankurt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mankurt nedir, mankurt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MANKURT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mankurt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mankurt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ulusal kimlikten uzaklaşan, içinde bulunduğu topluma yabancılaşan

